إسماعيل: ملتزمون بتنفيذ برنامجنا الإصلاحي.. والقيادة السياسية تدعمنا

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أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحى الذى حصل على ثقة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تقرير مفصل أمام البرلمان خلال أسبوع من تاريخه عما تحقق خلال الفترة الماضية، حتى تكون الصورة كامله أمامهم.

وقال رئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن البرلمان مارس دوره الرقابى على أكمل وجه خلال دور الانعقاد الأول والثانى، وأنه لا يدخر جهدا لمواجهة الفساد، والوقوف صفا واحدا لمواجهة الفساد والمفسدين، مؤكدا استمرار التعاون والعمل بين المجلس النيابى والحكومة.

وأضاف إسماعيل أن التعاون سيكون أكبر من أى وقت مضى لمواجهة التحديات وبناء مصر الحديثة، إدراكا منا بما تواجهه مصرنا الحبيبة من ظروف صعبه، قائلاً: "كمصريين نعرف ما يجب أن نفعله عندما تتأزم الأمور، حيث يظهر المعدن الأصيل، ونلتف حول القيادة، وسماتنا الصبر والجلد، فلا نعرف لفظ المستحيل، ونبهر العالم".

ووجه إسماعيل الشكر لمجلس النواب ورئيسه، للجهد الذى بذله على مدار دورى الانعقاد اللذين قدم خلالهما النصح والمشورة للحكومة.

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وأشار إلى أن البرلمان كان داعما للحكومة خلال الفترة الماضية، وخير عون للحكومة، موضحا أن القيادة السياسية داعمة للحكومة في الفترة السابقة والحالية، لافتا إلى أن مؤشرات العمل خلال الفترة القادمة ستكون أفضل وهناك عدد من المشروعات القومية التى سيفتتحها رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه استعرض خلال كلمته بمقر مجلس النواب مشروعات القوانين التي تم الانتهاء منها وما سيتم مناقشته فى دور الانعقاد القادم، موضحا أنه من بين الأولويات للقوانين فى دور الانعقاد الثالث مشروعا قانون المناقصات والمزايدات والتأمين الصحي.

وقال رئيس الوزراء، إن الزيادة السكانية أكبر تحد لمصر، مشير إلى أن كل ما تحرزه مصر من تقدم من الممكن أن يستنفد فى الزيادة السكانية.