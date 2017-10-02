رئيس الوزراء: لا نية لإجراء تغييرات وزارية حاليا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عدم وجود أى تغييرات وزارية فى الوقت الراهن، متابعا: "أمر غير مطروح في الوقت الراهن" -بحسب قوله.

وأوضح إسماعيل، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أثناء توجهه لمقر مجلس النواب اليوم الإثنين، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا فيما يتعلق بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فيما يتعلق بالزيادة السكانية.

وأوضح أنه سيتم عرض أزمة الزيادة السكانية وضرورة تكاتف الحكومة والبرلمان في هذا الأمر، موضحا أن الحكومة ستقدم تقريرها الأسبوع القادم للبرلمان عن مجمل أعمال الحكومة خلال عام ونصف.



وقدم رئيس الوزراء الشكر للبرلمان على تعاونه مع الحكومة خلال دورتي الانعقاد الماضيتين، قائلا: "أشكر مجلس النواب على موافقتهم خلال دورتي الانعقاد الماضيتين على ما قدمناه من تشريعات أسهمت في تحسين الأوضاع"، مضيفا: "سأقدم لمجلس النواب بيانا بالأجندة التشريعية للحكومة في دورة الانعقاد الجديدة".

وأعقب تلك التصريحات لقاء رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي هنأه خلال اللقاء ببدء دور الانعقاد الثالث، مشيدا بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.