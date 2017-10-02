أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس الوزراء: لا نية لإجراء تغييرات وزارية حاليا

Google+ Print
رئيس الوزراء: لا نية لإجراء تغييرات وزارية حاليا رئيس الوزراء: لا نية لإجراء تغييرات وزارية حاليا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عدم وجود أى تغييرات وزارية فى الوقت الراهن، متابعا: "أمر غير مطروح في الوقت الراهن" -بحسب قوله.
وأوضح إسماعيل، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أثناء توجهه لمقر مجلس النواب اليوم الإثنين، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا فيما يتعلق بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فيما يتعلق بالزيادة السكانية.

وأوضح أنه سيتم عرض أزمة الزيادة السكانية وضرورة تكاتف والبرلمان في هذا الأمر، موضحا أن الحكومة ستقدم تقريرها الأسبوع القادم للبرلمان عن مجمل أعمال الحكومة خلال عام ونصف.
 

وقدم رئيس الوزراء الشكر للبرلمان على تعاونه مع الحكومة خلال دورتي الانعقاد الماضيتين، قائلا: "أشكر مجلس النواب على موافقتهم خلال دورتي الانعقاد الماضيتين على ما قدمناه من تشريعات أسهمت في تحسين الأوضاع"، مضيفا: "سأقدم لمجلس النواب بيانا بالأجندة التشريعية للحكومة في دورة الانعقاد الجديدة". 
وأعقب تلك التصريحات لقاء رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي هنأه خلال اللقاء ببدء دور الانعقاد الثالث، مشيدا بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.

 

شاهد أيضا

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات