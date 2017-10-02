تنفيذ 36 ألف حكم قضائي و13 أحكام مجمعة في حملة بـ 5 محافظات

كتب- محمد لصاوي و علاء عمران:

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، بشن حملة موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالبارى مساعد الوزير للأمن العام - تكثيف الجهود الأمنية المبذولة فى تنفيذ الأحكام القضائية، وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد، بالتنسيق مع مديريات أمن الاسكندرية، وكفرالشيخ، والغربية، والقاهرة والبحيرة.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 35 ألفا و890 حكما قضائيا متنوعا؛ حيث تم بمديرية أمن الإسكندرية، تنفيذ 5292 حكما ( 23 جنايات – 687 جزئي – 164 مستأنف – 3585 غرامة – 833 مخالفة)، وبمديرية أمن كفرالشيخ، عن تنفيذ 9700 حكم ( 11 جنايات – 4989 جزئي – 366 مستأنف – 3330 غرامة – 1004 مخالفات )، وبمديرية أمن الغربية، عن تنفيذ 9179 حكما ( 26 جنايات – 4147 جزئي – 333 مستأنف – 4325 غرامة – 348 مخالفة)، وبمديرية أمن القاهرة، عن تنفيذ 9617 حكما ( 189 جنايات – 3826 جزئي – 789 مستأنف – 2784 غرامة – 2029 مخالفة )، وبمديرية أمن البحيرة، عن تنفيذ 2102 احكام ( 10 جنايات – 652 جزئي – 186 مستأنف – 1149 غرامة – 105 مخالفات ).

كما أسفرت جهود الحملة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 22 محكوما عليهم بالسجن المؤبد في قضايا (قتل عمد ، مخدرات ، سلاح نارى وذخيرة)، و13 محكوما عليهم في أحكام متعددة، بلغ إجماليها 375 حكما متنوعا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.