وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية في الوادي الجديد
وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية في الوادي الجديد
02:52 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
وزير التنمية بالوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قال وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، اليوم الإثنين، إن الوزارة بصدد توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة، خلال الفترة القليلة المقبلة على مراحل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث جرى الانتهاء من توصيل المرفق لـ17 قرية من إجمالي 48 قرية على مستوى المحافظة.
وأضاف الشريف، في تصريح له على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد: "هناك نقلة نوعية للوادي الجديد من خلال المشروعات الكبرى التي ستنفذ في المجال الزراعي والصناعي، وهذه خطة تتبناها الحكومة للتعامل مع الصحراء الغربية".
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