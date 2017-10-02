أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية في الوادي الجديد

02:52 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية في الوادي الجديد

وزير التنمية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، اليوم الإثنين، إن الوزارة بصدد توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة، خلال الفترة القليلة المقبلة على مراحل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث جرى الانتهاء من توصيل المرفق لـ17 قرية من إجمالي 48 قرية على مستوى المحافظة.

وأضاف الشريف، في تصريح له على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد: "هناك نقلة نوعية للوادي الجديد من خلال المشروعات الكبرى التي ستنفذ في المجال الزراعي والصناعي، وهذه خطة تتبناها للتعامل مع الصحراء الغربية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التنمية المحلية: 40 ألف موظف في الوادي الجديد من إجمالي 240 ألف

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: دعم مشروع للرخام الصناعي قدمه مواطن بالوادي

    أخبار

  • بالصور.. وزير التنمية المحلية يتفقد معرض منتجات الوادي الجديد

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: تأمين كافة مدن الوادي الجديد بكاميرات مراقبة

    أخبار

إعلان

26334586b3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات