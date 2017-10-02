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"تعرف على ما تحصل عليه ملكة جمال مصر بعد تتويجها مقارنةً بـ"لبنان

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مصراوي Masrawy

"تعرف على ما تحصل عليه ملكة جمال بعد تتويجها مقارنةً بـ"لبنان

02:36 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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بالصور.. من هي

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بالصور.. من هي "فرح شعبان" ملكة جمال مصر 2017؟

كتبت- ميرا ماهر:

قالت دكتورة آمال رزق، الرئيس المنظم لحفل مسابقة ملكات جمال مصر لعام 2017، أن اللقب هو الهدية التي تقدم للفائزة فرح شعبان، وهو كفيل بعدم تقديم أي شيء آخر.

أضافت آمال: "اللقب لوحده هدية كبيرة، والفائزة بتشيل اسم البلد".

على الجانب الآخر  تقدم مسابقة ملكة جمال لبنان للفائزة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا الحلو هدايا كالآتي:

-عقد مرصع بالماس بقيمة 50 ألف دولار من “Yessayan”، مصمم خصيصاً للملكة.

-فرش بيت كامل “Mobilitop”  

-ملابس من أهم الماركات العالمية من “Rodeo Drive”

-رحلة لشخصين وإقامة كامله في فندق وspa لمدة أسبوع في فندق “Le Royal” في عمَان.

توجت فرح شعبان على عرش ملكات جمال مصر لعام 2017 ضمن 23 متسابقة، فيما حصلت بيرلا الحلو على لقب ملكة جمال لبنان 2017.

 

 

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