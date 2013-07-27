بالصور.. البحيرة تنتفض لدعم السيسى فى مواجهة الإرهاب

تظاهر عشرات الآلاف من أهالى محافظة البحيرة أمس الجمعة، ضمن فعاليات مليونية مواجهة الإرهاب التى دعا لها الفريق السيسى فى خطابه الأخير.

وقد خرجت المسيرات الحاشدة لتجوب الشوارع والميادين للتأكيد على دعم القوات المسلحة، وقد رفع المشاركون الأعلام المصرية وصور الفريق السيسى، مرددين الهتافات المؤيدة للجيش والمناهضة للرئيس المعزول مرسى وجماعة الإخوان المسلمين منها: "الجيش والشعب إيد واحدة، يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب".

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من تواجدها أمام المؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية تحسباً لحدوث أى إخلال بالأمن العام المظاهرات.

وأكد اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تأمين كافة الفعاليات الاحتجاجية السلمية لجميع المواطنين، مشيراً إلى عدم التهاون مع الخارجين على القانون

وقد حمل أهالى دمنهور ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات على أعناقهم وطافوا بهم الميادين حاملين صور الفريق السيسى، مرددين الهتافات المؤيدة للجيش ومنها "الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة".

وفى هذا السياق تمكن رجال مباحث البحيرة من إطلاق سراح إمام وخطيب مسجد النور برشيد بعد ساعات من احتجازه، حيث قام المئات من المصلين من أهالى رشيد باحتجازه داخل المسجد ومنعوه من الخروج عقب صلاة الجمعة بعد استغلاله للمنبر والدعاء على الفريق أول عبد الفتاح السيسى والجيش.

كما نظمت القوى الثورية بمحافظة البحيرة إفطاراً جماعياً بميادين المحافظة على هامش المليونية التى دعت لها القوات المسلحة لمواجهة العنف والإرهاب.

حضر الإفطار الآلاف من المواطنين فى ميادين المحافظة بمشاركة عدد كبير من الأسر القبطية وقد قرعت أجراس الكنائس مع أذان المغرب فى رسالة تعكس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى.

كما نظمت القوى الثورية محاكمة شعبية للرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام للإخوان محمد بديع وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بميدان الساعة بمدينة دمنهور.

وقد انتهت المحاكمة الشعبية بإعدام الرئيس المعزول ومعاونيه وسط حالة من الهتافات المدوية الداعمة للقوات المسلحة.

فيما تظاهر الآلاف من أهالى قرى ومركز شبراخيت بالبحيرة أمام مقر قيادة الفرقة العاشرة دفاع جوى بقرية "لقانة" للتعبير عن دعمهم الكامل للقوات المسلحة والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى مواجهة الإرهاب.

وقد احتشد الآلاف من أهالى البحيرة أمام مبنى محافظة البحيرة بمدينة دمنهور لدعم القوات المسلحة والفريق السيسى وانطلق المتظاهرون فى مسيرات حاشدة لتجوب أنحاء المدينة، حاملين الأعلام المصرية وصور الفريق السيسى كما رددوا الهتافات المؤيدة للجيش وقاموا ببث الأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت وأطلقوا الألعاب النارية بشكل احتفالى غير مسبوق.

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