الانتخابات الطلابية معلقة لحين اعتماد رئيس الوزراء "اللائحة"

كتبت- داليا شبل:

تنتظر مختلف الجامعات، اعتماد الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لللائحة الطلابية، وذلك لتحديد موعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"مصراوي"، إن أمر انتخابات الاتحادات الطلابية معلق لحين اعتمادها من مجلس الوزراء، وفور اعتمادها ستقوم الوزارة بإرسال نسخة منها إلى كافة الجامعات للاطلاع عليها.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تشكل كل جامعة اللجان الانتخابية الخاصة بها، ومن ثم الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الطلاب الراغبين في رئاسة الاتحادات.

وعن موعد إجراء الانتخابات الطلابية، توقع المصدر، أن تجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم السماح للطلاب بوضع اللافتات الإعلانية لهم قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع، طبقا للقواعد التي ستقررها اللائحة الطلابية.

وعن استعدادات جامعة عين شمس لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، قال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تنتظر إرسال المجلس الأعلى للجامعات اعتماد رئاسة الوزراء لللائحة الطلابية، حتى تبدأ عن الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات طبقا للموعد الذي سيعلنه "الأعلى للجامعات".

ومن جانبه قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن اللائحة الطلابية وفقا للنسخة التي أرسلها المجلس الأعلى للجامعات من قبل، لم تسمح بتمثيل الأحزاب السياسة أو الحركات الدينية في انتخابات الجامعات، مشيرا إلى أن الانتخابات الطلابية هدفها خلق حلقات تواصل مع الطلاب للتعبير عن أراءهم، وتكفل لهم حرية عمل نشاطات تخدم جميعا المجتمع الجامعي وتصب في مصلحة الطلاب.

وتابع "نجم" في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم استبعاد أي طالب يروج للاتحادات بشعارات دينية أو حزبية سياسية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة خلال الأيام الماضية استمعت لطلبات بعض الطلاب بشأن الانتخابات الطلابية، ولكن لن يتم تفعيل أي إجراء بشأن الاتحادات قبل اعتماد مجلس الوزراء للائحة الطلابية.

وأضاف "أبو المجد"، أن الجامعة تهتم بالنشاطات الطلابية والثقافية، وتضمن للطلاب ممارسه الأنشطة الجامعية في إطار منضبط وهو "الجامعة"، ولذلك لن تسمح الجامعة بتدخل أي نشاطات حزبية أو سياسية في العمل الجامعي.​