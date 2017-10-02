وزير السياحة: مباركة بابا الفاتيكان لرحلة العائلة المقدسة دعوة منه لزيارة مصر

كتب- مصطفى المنشاوي:

يغادر يحيى راشد وزير السياحة، غدًا إلى دولة الفاتيكان لحضور قداس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي تبدأ مراسمه يوم الأربعاء وسيعلن خلالها عن انطلاق "رحلة العائلة المقدسة" الذى يشهد مباركة البابا.

وقال وزير السياحة، إن اعتماد ومباركة البابا لرحلة العائلة المقدسة لمصر، لسماح بالحج المسيحى بداية من أول يناير لمسار العائلة المقدسة دعوة منه لزيارة مصر لثقة مسيحى الكاثوليك فى البابا.

وأضاف وزير السياحة في تصريح لمصراوي، أن مصر هي ثاني أكبر دولة في العالم تشهد نموا سياحيا، والمؤشرات تبشر بموسم شتوي يشهد زيادة كبيرة في عدد السائحين.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بالسياحة الدينية القبطية والإسلامية، مؤكدًا العمل أيضًا على استعادة الرحلات البحرية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر لتنشيط السياحة