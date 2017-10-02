الوزراء يوقعون طلبات لأعضاء النواب داخل القاعة.. وعبدالعال يهدد برفع الجلسة

كتب- أحمد علي:

هدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، برفع الجلسه الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، بعد دقائق من انطلاقها بسبب عدم التزام الأعضاء بالتواجد فى أماكنهم والحديث مع الوزراء، وتوقيع أعضاء حكومة إسماعيل على قرارات للنواب داخل القاعة.

جاء ذلك فى جلسة اليوم الاثنين، مؤكدا أنه فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث كان "المنظر العام غير مقبول"، مطالبا النواب بالتواجد فى أماكنهم، فى الوقت الذى طالب الوزراء بعدم توقيع أى قرارات للأعضاء داخل القاعة، حرصا على سير العمل بالقاعة.​