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الحكومة الألمانية تعرب عن بالغ صدمتها إزار حادث إطلاق النار في لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

الألمانية تعرب عن بالغ صدمتها إزار حادث إطلاق النار في لاس فيجاس

02:50 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الحكومة الألمانية تعرب عن بالغ صدمتها إزار حادث إطلاق النار في لاس فيجاس

لاس فيجاس/برلين - (د ب أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن بالغ صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بذهول وصدمة بالغة إزاء وقائع القتل في لاس فيجاس... أرواح كثير زهقت".

وأعرب زايبرت عن مواساته للناجين، متمنيا لهم التحلي بكثير من القوة.

وكان رجل فتح النار على مشاركين في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي). وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئتي آخرين.

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مصراوي Masrawy

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