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النجم يُحقق رقمًا غير مسبوق أمام الأهلي بدوري الأبطال

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النجم يُحقق رقمًا غير مسبوق أمام الأهلي بدوري الأبطال النجم يُحقق رقمًا غير مسبوق أمام الأهلي بدوري الأبطال

التحرير

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خسر الأهلي، أمس الأحد، أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، بالملعب الأوليمبي في سوسة، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى التي يتلقاها الأهلي من النجم في ملعب سوسة بدوري الأبطال، حيث سبق والتقى الفريقان بنفس الملعب في ذهاب النهائي عامي 2005 و2007، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي.

ولعب الأهلي نصف نهائي دوري الأبطال 9 مرات، فاز في لقاءات الذهاب بأربعة منها، كلها كانت في القاهرة، أمام أشانتي كوتوكو 1987 بنتيجة 2/0، والزمالك 2005 بنتيجة 2/1، وآسيك أبيدجان في 2006 بنتيجة 2/0، والترجي 2010 بنتيجة 2/1.

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وتعادل في 4 مباريات واحدة على أرضه أمام الترجي في 2001، و3 خارج الأرض أمام إنيمبا النيجيري في 2008 بدون أهداف، وأمام صن شاين النيجيري في 2012 بنتيجة 3/3، والقطن الكاميروني في 2013، بنتيجة 1/1.

وبذلك يُصبح النجم الساحلي هو أول فريق يستطيع هزيمة الأهلي في ذهاب نصف النهائي طوال تاريخ الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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