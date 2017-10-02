عودة عاشور والشيخ لتدريبات الأهلي خلال 5 أيام

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حالة الثنائي حسام عاشور، وأحمد الشيخ، في تحسن مستمر، وأنهما سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق خلال 5 أيام.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن عاشور والشيخ يؤديان فقرات برنامج التأهيل بشكل متواصل؛ للتخلص من الإصابة التي أبعدتهما عن مباراة الفريق الأخيرة أمام النجم الساحلي في ذهاب دور الأربعة لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب «عاشور» بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة، فيما كان الشيخ قد اشتكى من تقلصات في عضلات الظهر خلال الأيام الماضية.

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كما كشف سيد عبدالحفيظ، أن الفريق سيستأنف تدريباته الجماعية بداية من الخامسة مساء الأربعاء المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض مباراة النجم الساحلي.

وأشار الى إن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة؛ للحصول على قدر كافٍ من الراحة؛ تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وكانت مباراة الأهلي والنجم الساحلي، انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف، فيما يلتقي الفريقين يوم 22 أكتوبر في لقاء العودة.