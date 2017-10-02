محمود طاهر: الجماهير سلاحنا في مباراة العودة

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن إدارة النادي تقدمت بطلب رسمي بالحصول على موافقة أمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير في لقاء الإياب أمام النجم الساحلي، يوم 22 أكتوبر الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكان النجم الساحلي، حقق مساء أمس الأحد، الفوز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «طاهر»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه يتمنى أن تستوعب سعة ملعب برج العرب بكاملها الحضور الجماهيري للقاء العودة أمام النجم الساحلي، مشيرًا إلى أن جماهير النجم كان لها مفعول السحر على أداء فريقها في مسار مباراة الأمس أمام الاهلي طوال 90 دقيقة، ورغم ذلك فإن الأعداد القليلة لجماهير الأهلي التي حضرت المباراة وتدريبات الفريق في تونس، كانوا 180 فردًا يشجعون الفريق بمنتهى الاحترام والحب وكان لهم تأثير كبير على مسيرة الأحمر في مباراتي الترجي والنجم الساحلي.

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وأردف أن إدارة الأهلي تقدمت بطلب للأمن لإقامة لقاء العودة بحضور 60 ألف متفرج، طالبًا الموافقة على عدد أكبر من هذا الرقم؛ لأنه سيكون رسالة في ظل مساندة الأمن والدولة في توقيت ومرحلة حاسمة للكرة المصرية، مشيدًا بالتزام جماهير الأهلي في كل مباريات الفريق في الفترة الأخيرة داخل وخارج مصر.

وأثنى رئيس النادي على المجهود الذي بذله لاعبي الأهلي في مباراة النجم، مشيرًا إلى أن النتيجة التي حققها الأهلي في مباراة الذهاب ليست سيئة، ولكنها تحتاج لتركيز كبير، مشيرًا إلى أن الأهلي كان قادرًا على تحقيق نتيجة أكثر إيجابية من النتيجة التي انتهت بها المباراة، ولكن العمل الجيد وبذل مزيد من الجهد الفترة المقبلة سيكونان سلاح الأهلي لحسم مباراة العودة والتأهل للدور النهائي.

وشدد المهندس محمود طاهر، على أن فريق الكرة يسير بخطى ثابته خلال الفترة الماضية، ويقدم نتائج جيدةً محليًا وإفريقيًا، مؤكدًا أنه لم يدخر أي جهد لتلبية احتياجات الفريق والجهاز الفني، وستظل مساندة مجلس الإدارة مستمرة لفريق الكرة والجهاز الفني؛ لحصد مزيد من البطولات.