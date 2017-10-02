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بسبب «تاكاتا».. «هوندا» تستدعي 250 ألف سيارة بالصين

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بسبب «تاكاتا».. «هوندا» تستدعي 250 ألف سيارة بالصين بسبب «تاكاتا».. «هوندا» تستدعي 250 ألف سيارة بالصين

التحرير

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تواصل شركة "هوندا" اليابانية، دفع ثمن تعاونها مع نظيرتها المتخصصة في إنتاج الوسائد الهوائية للسيارات "تاكاتا"، باستدعاء عدد كبير من موديلاتها في الصين.

وحسب موقع "NDTV" فإن الشركة اليابانية، ستقوم باستدعاء ما يقترب من ربع مليون سيارة لإصلاح بعض العيوب الخاصة بالوسائد الهوائية، والتي ظهرت قبل عدة سنوات في العديد من الشركات التي تتعامل مع "تاكاتا".

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ويعد هذا الاستدعاء أحد أكبر الإجراءات التي قامت بها الشركة اليابانية على مدى السنوات الأخيرة لإصلاح بعض العيوب في سياراتها الموجودة فعليًا في الأسواق العالمية، وتشاركها في ذلك عدد من الشركات اليابانية الكبرى مثل "نيسان" و"تويوتا".

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التحرير

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