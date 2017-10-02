«جوك».. أول سيارة لـ«نيسان» بتقنية التحذير من العطش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت شركة "نيسان" اليابانية، أن تقنية الإبلاغ عن العطش التي ابتكرتها حديثًا سيتم إضافتها في سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "كروس أوفر" الشهيرة "جوك".

وحسب موقع "كار ثروتل"، فإن التقنية الحديثة ستعتمد على إطلاق حساس في عجلة القيادة وفرش السيارة لقياس درجة الجفاف في جسم الإنسان، وهو الأمر الذي من الممكن أن يمثل ناقوس خطر لقائد السيارة، ويحذره من نقص السوائل في جسمه.

شاهد أيضا

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن السيارة ستزود بشكل مبدئي بتلك التقنية الحديثة، وسيتم توسيع نطاق استخدامه في موديلات "نيسان" خلال المراحل المقبلة.