نادال يبكي على حال إسبانيا.. وجوارديولا: لماذا لا نكون مثل بريطانيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب المصنف الأول عالميًا في التنس، الإسباني رافائيل نادال، عن حزنه الشديد بسبب انقسام بلاده حول استفتاء كتالونيا، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأوضح «نادال» على هامش مشاركته في بطولة بكين بأنه يرغب في البكاء بشدة للحال الذي وصلت إليه إسبانبا بعدما كانت مثالًا لجميع دول العالم في الوحدة.

وأضاف نادال أن ما حدث من استفتاء أمس نقل صورة سلبية للغاية عن إسبانيا للعالم، فمن المحبط نقل أي صورة للتطرف عن إسبانيا كما حدث أمس.

وأشار نادال إلى أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة لا يتمثل في أعمال العنف بل في الحوار بين الطرفين ومحاولة التوصل إلى اتفاق.

وقال نادال أنه في نهاية الأمر سيعيش الجميع إلى جانب بعضهم البعض وأن الآن ليس الوقت المناسب للبحث عن الجاني خاصة أنه منذ زمن طويل يحاول البعض نقل معلومات مغلوطة تسببت في الوضع المؤسف الذي تعيشه إسبانيا في الألفية الجديدة.

شاهد أيضا

ومن جانبه قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي المعروف عنه تأييده للاستفتاء بأنه لا يجب خلط الأمور، مؤكدًا على أن ما يرغب في الاستقلال لا يعني بالضرورة عدم حبه لإسبانيا خاصة أنه بلد رائعة للغاية بمدنها وأدبها ورياضتها.

وأوضح جوارديولا أن هناك مجموعة كبيرة من السكان ترغب في التحكم في مستقبلهم وهذا هو السر وراء الرغبة في الاستقلال.

وعن أعمال العنف من قبل الشرطة الإسبانية تجاه المواطنين الكتالونيين أمس، قال بيب إن إسبانيا ستحاول إخفاء الحقيقة ولكن وسائل الإعلام العالمية ستظهرها للجميع.

وقال جوارديولا، إنه قرأ في صحيفة "El Pais" الإسبانية أن هناك مصابين من رجال الشرطة وهو الأمر الذي أثار استغرابه، مشيرًا إلى أنه ربما التصويت هو ما أصابهم خاصة أن العكس تمامًأ هو ما حدث مطالبًا رئيس وزراء إسبانيا بتوضيح ما حدث أمس.

وتساءل جوارديول عن السر وراء عدم قدرة إسبانيا الوصول إلى درجة الديمقراطية التي تتمتع بها بريطانيا منذ قرون طويلة.