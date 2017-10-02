الداخلية: قوافل لتوقيع الكشف الطبي على المحجوزين ورجال الشرطة بثلاث محافظات

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية، قوافل طبية ضمت مختلف التخصصات؛ لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون العمومية والمركزية، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية.

وقامت الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوجيه قافلة طبية للكشف عن الأمراض الصدرية على نزلاء حجوزات وسجون (مركز شرطة قنا، قسم شرطة قنا، حجز الترحيلات بمديرية أمن قنا)، أسفرت أعمالها عن توقيع الكشف الطبي على 92 حالة متنوعة من النزلاء، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على 20 من أفراد الشرطة والعاملين المدنيين، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وفى السياق ذاته، وجه قطاع الخدمات الطبية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بمدينة نصر، والعجوزة، والإسكندرية، قوافل لتوقيع الكشف الطبي على 90 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم ..وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.