مسؤول بهيئة قناة السويس: إنشاء محطة صب جاف نهاية العام الجاري

القاهرة - مصراوي:

قال اللواء محفوظ طه، نائب رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الإثنين، إن المنطقة ستعمل بنهاية العام الجاري على إنشاء محطة للصب الجاف بطاقة 5.5 مليون طن في ميناء الأدبية التابع للمنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن محفوظ خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار العقاري الأول، الذي انطلق اليوم، أن المنطقة وقعت عددًا من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول العربية والأفريقية مثل الكوميسا وأغادير، التي تضيف لها ميزة تساعدها على سهولة نفاذ منتجاتها لهذه الدول.

وأكد محفوظ، أن المنطقة تتمتع بالعديد من الحوافز المالية التي تكفل للمستثمر بيئة عمل مواتية وجاذبة للاستثمار.

ودعا نائب رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية، المستثمرين والمطورين العقاريين إلى الاستثمار بالمنطقة التي تشهد حالياً طفرة في الاستثمار من خلال توقيع عقد شراكة مع موانىء دبي لتنمية مساحة 95 كم مربع من مساحة المنطقة بخلاف مشروعات كبرى متواجدة.

وأضاف أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني إذ يوفر الملايين من فرص العمل لذلك تهتم المنطقة بخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.