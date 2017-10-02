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وزير التنمية المحلية: 40 ألف موظف في الوادي الجديد من إجمالي 240 ألف نسمة

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: 40 ألف موظف في الوادي الجديد من إجمالي 240 ألف نسمة

02:45 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية: 40 ألف موظف في الوادي الجديد من إجمالي 240 ألف نسمة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، اليوم الإثنين، إن الوادي الجديد بها 40 ألف موظف من إجمالي 240 ألف نسمة هم جميع سكان المحافظة، ما يؤكد دعم لأبناء المنطقة بشكل كبير.

وأضاف الشريف، في تصريح له، على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد، أن الحكومة تولي الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة، قائلاً: "إن آخر مرة قمت بزيارة الوادي الجديد فيها، كانت عام 1993 وهي الآن تشهد طفرة كبيرة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده وزير التنمية المحلية بحضور محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، لمناقشة خطط التنمية والمبادرات الشبابية، وسبل دفع عجلة التنمية بالمحافظة بحضور المجلس التنفيذي والاستشاري بالمحافظة.

وتناول المؤتمر، عرض رؤى الشباب في خطط التنمية بالمحافظة، وطرح مبادرات لحل مشكلة عجز قطاع الصحة وتطوير التعليم وشبكة الطرق الداخلية والخارجية، وإقامة مصانع جديدة مثل مصانع الإسمنت والزجاج والرخام والتي تستوعب عمالة كثيفة، إضافة إلى مناقشة خطط التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة.

واستقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين وزير التنمية المحلية لتفقد عدة مشروعات وعقد لقاء موسع مع المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة، والجهاز التنفيذي لعرض رؤى التنمية بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي واستقبال عدد من الوزراء لافتتاح وتدشين وتفقد عدة مشروعات بدأت من السبت الماضي بزيارة وزير الزراعة وأمس الأحد بزيارة وزيري الآثار والشباب والرياضة.

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