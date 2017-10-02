وزيرا الثقافة والآثار يتفقدان قصر ثقافة أبو سمبل قبل افتتاحه

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقهما اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، قصر ثقافة أبو سمبل، استعدادًا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة.



جاء ذلك على هامش الزيارة التي عقدها وزيرا الثقافة والآثار اليوم الإثنين إلى مدينة أبو سمبل، لمتابعة آخر استعدادات المدينة لتنظيم الاحتفال العالمي بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس الثاني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب.

وقال سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إن قصر ثقافة أبو سمبل بلغت تكلفته حوالي 3 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته 1110 متر مربع، ويتكون من مكتبة عامة، مكتبة طفل، ومنفذ بيع للكتب، وقاعة نوادي تكنولوجيا، ومسرح صيفي، وقاعة المرسم، وقاعة نادي المرأة والحرف، وبرجولة لإقامة الندوات والأمسيات.