مكافأة مشرفة التمريض بمستشفى سرس الليان العام بالمنوفية
مكافأة مشرفة التمريض بمستشفى سرس الليان العام بالمنوفية
02:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
وكيل تعليم دمياط يقود "الأتوبيس الطائر" لمراقبة المدارس "صور"
المنوفية مروة فاضل:
قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، صرف 10 أيام مكافأة لمشرفة التمريض بالعناية المركزة بمستشفى سرس الليان العام.
جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لمستشفى سرس الليان العام لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث تفقد أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأدوية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بينها عيادات ومعامل.. صحة الإسكندرية تغلق 43 منشأة طبية بدون ترخيص
-
القبض على صاحب صيدلية يتاجر في الأدوية المهربة بالقليوبية
-
بدء تطوير 15 وحدة صحية في أسوان
-
وفد من المنوفية يتوجه إلى "الاتحادية" اعتراضا على نقل وكيل الصحة
إعلان
إعلان