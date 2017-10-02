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مكافأة مشرفة التمريض بمستشفى سرس الليان العام بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

مكافأة مشرفة التمريض بمستشفى سرس الليان العام بالمنوفية

02:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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المنوفية مروة فاضل:

قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، صرف 10 أيام مكافأة لمشرفة التمريض بالعناية المركزة بمستشفى سرس الليان العام.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لمستشفى سرس الليان العام لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث تفقد أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأدوية.

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