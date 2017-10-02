إنشاء نقطة حقن لحل أزمة ضعف مياه الشرب في "الشهداء" بالمنوفية
إنشاء نقطة حقن لحل أزمة ضعف مياه الشرب في "الشهداء" بالمنوفية
02:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إنشاء نقطة حقن 6 بوصة، لتغذية المناطق التي تعاني نقصًا في مياه الشرب، وترفع الضغط من خط المياه البحري بمركز الشهداء، بقطر 400 مم من أمام مسجد سيدي شبل بالشهداء.
جاء ذلك عقب الشكاوى المتكررة للأهالي، من عدم وصول المياه للأدوار العليا.
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