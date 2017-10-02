وكيل تعليم دمياط يقود "الأتوبيس الطائر" لمراقبة المدارس "صور"

دمياط – محمد إبراهيم:

انطلقت أولى جولات فريق الأتوبيس الطائر، اليوم الإثنين، بقيادة السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط لمتابعة المدارس والوقوف على مدى الالتزام الإداري وانضباط الطلاب وحل العقبات التي تعرقل سير العملية التعليمية.

وبدأ سويلم جولته بمدرسة حجاجة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الروضة التعليمية، تفقد خلالها سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية والأنشطة التعليمية، قبل أن يتوجه إلى مدرستي الشهيد إبراهيم علي ماضي والروضة للتعليم الأساسي.

وخلال جولته، أكد سويلم انتهاء المدارس من توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية وسد العجز من المعلمين داخل المدارس عدا مدرسة الروضة للتعليم الأساسي والتي أصدر بخصوصها تعليمات لمنى صبري مدير إدارة الروضة بسد عجز بعض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية، كما أكد سويلم على مديري المدارس أن تكون بداية كل حصة بالحديث عن القيم والأخلاق وغرس روح الانتماء الوطني بين الطلاب والطالبات.

وأوضح سويلم، في تصريح صحفي، أن الأتوبيس الطائر يضم جميع المتابعين بالتوجيهات المختلفة وجولاته مفاجئة طوال العام الدراسي لفرض الانضباط ورصد السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة.