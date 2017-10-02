أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بتهمة التظاهر.. تجديد حبس 8 من موظفي الضرائب العقارية على ذمة التحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بتهمة التظاهر.. تجديد حبس 8 من موظفي الضرائب العقارية على ذمة التحقيق

02:34 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

بتهمة التظاهر.. تجديد حبس 8 من موظفي الضرائب العقارية على ذمة التحقيق

الغربية – مروة شاهين:

قرر رئيس محكمة استئناف طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، و7 موظفين آخرين في وقائع بتهمة التظاهر أمام مديرية المالية.

وعارضت النيابة العامة في استئناف رسمي على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضبطت قوات الشرطة بالغربية، المتهمين بتهمة التظاهر أمام المديرية المالية والتحريض على التظاهر في المحضر رقم 12004 إداري مركز كفر الزيات، وتم نقل المتهمين لمحبسهم بنطاق سجن طنطا العمومي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الوادي الجديد تبدأ وقف تحصيل الضريبة العقارية على الزراعات

    أخبار

  • موظفة تتهم عاملًا بالاستيلاء على 175 ألف جنيه لتعيين نجلها بالضرائب

    أخبار

  • بالمستندات.. الضرائب العقارية تحجز على 37 مصنعًا بأسيوط

    أخبار

  • القبض على صراف اختلس 108 آلاف جنيه من مأمورية ضرائب في البحيرة

    أخبار

إعلان

bd57ce3026.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"