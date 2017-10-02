بتهمة التظاهر.. تجديد حبس 8 من موظفي الضرائب العقارية على ذمة التحقيق
بتهمة التظاهر.. تجديد حبس 8 من موظفي الضرائب العقارية على ذمة التحقيق
02:34 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
الغربية – مروة شاهين:
قرر رئيس محكمة استئناف طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، و7 موظفين آخرين في وقائع بتهمة التظاهر أمام مديرية المالية.
وعارضت النيابة العامة في استئناف رسمي على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وضبطت قوات الشرطة بالغربية، المتهمين بتهمة التظاهر أمام المديرية المالية والتحريض على التظاهر في المحضر رقم 12004 إداري مركز كفر الزيات، وتم نقل المتهمين لمحبسهم بنطاق سجن طنطا العمومي.
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