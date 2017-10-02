"بقالو التموين": انتظام صرف المقررات.. وطرح كميات كافية من السلع الأساسية

كتبت- عايدة رضوان:

أكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، انتظام عملية صرف سلع فارق نقاط الخبز عن شهر سبتمبر الماضي، ومقررات شهر أكتوبر الجاري، نافياً وقوع أي أعطال بـ"السيستم" الخاص بماكينات صرف السلع التموينية.

وقال نادي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدأت في طرح المقررات من السلع الأساسية "الزيت والسكر" بالمنافذ، مؤكدًا طرح كميات كافية للمواطنين.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بقصر قصر حصص الخبز المدعم للمقيدين بمنطومة الدعم على محل الإقامة فقط، على أن يتوجه المواطنيني من المغتربين بمحافظات غير محافظاتهم إلى أقرب مكتب تمويني لمحل الإقامة الحالي والتقدم بطلب لتعديل محافظة الصرف لبطاقته السارية مرفقًأ به صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

ومن المقرر أن يقم المكتب التمويني بإدخال الطلب المقدم على الحاسب الآلي الخاص بالنظام شاملًا البيانات الأساسية للبطاقة، وهي: "اسم صاحب البطاق التموينية السارية، الرقم القومي، رقم البطاقة الذكية، المحافظة الأصلية المقيد بها البطاقة، المحافظة التي يراد التحويل إليها"، على أن يتم تبويب هذه الطلبات بكشوف معتمدة من قبل رئيس المكتب التمويني وتحت مسؤوليته الشخصية.

وتقوم المديرية بتجميع الكشوف وإرسالها يومياً إلى ديوان عام الوزارة "قطاع الرقابة والتوزيع"، فيما تلتزم الشركات المنفذة بنظامي صرف التموين والخبز بتعديل اسم المحافظة وتأهيل البطاقة على النظام الخاص بالصرف للمحافظة المطلوب التحويل إليها.​