أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عبد العال مهددا: اقتربت ساعة حساب من يهاجمون البرلمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عبد العال مهددا: اقتربت ساعة حساب من يهاجمون البرلمان

02:32 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

عبد العال مهددا: اقتربت ساعة حساب من يهاجمون البرلمان

كتب- أحمد علي:
أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث، الذى بدأ اليوم، أن البرلمان المصري عصىّ على الانكسار.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم: "أقول لمن يحاولون تشوية صورة المجلس، أقول إن المجلس عصىّ ضد محاولاتكم، هذا المجلس حاسب المقصر والمخطئ وأنزل العقوبات الرادعة ضد المخالفين ووقع ضدهم جزاء وفقاً لما ارتكبوه من مخالفات.

وتابع: سيكون المجلس حريصاً على محاسبة المقصرين بحسم وقوة وسيقوم بتوقيع الجزاءات الرادعة على الأفعال التى ارتكبها هؤلاء المخالفين، ممن أرداوا إخلال صورة البرلمان والإساءة ليس فى الإعلام فقط ولكن لدى بعض المؤسسات الدستورية، وظهر البعض مدافعاً عن هذه المؤسسات ومنتقداً لسياسات هذا المجلس، وأقول لهم إن ساعة الحساب قد جاءت ووقت الحساب اقترب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عبد العال لـ"النواب": "الحرية متاحة للجميع.. لكنها ليس فوضى"

    أخبار

  • رئيس الوزراء أمام البرلمان: نجحنا في تحقيق الاستقرار بفضل دعم النواب

    أخبار

  • عبدالعال للنواب: الحرية ليست فوضى ويحب احترام الدستور تحت القبة

    أخبار

  • "إسكان النواب" تكشف قيمة الضريبة على "الشقق المغلقة" في مشروع القانون

    أخبار

إعلان

26f815b22c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"