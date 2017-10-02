عبد العال مهددا: اقتربت ساعة حساب من يهاجمون البرلمان

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث، الذى بدأ اليوم، أن البرلمان المصري عصىّ على الانكسار.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم: "أقول لمن يحاولون تشوية صورة المجلس، أقول إن المجلس عصىّ ضد محاولاتكم، هذا المجلس حاسب المقصر والمخطئ وأنزل العقوبات الرادعة ضد المخالفين ووقع ضدهم جزاء وفقاً لما ارتكبوه من مخالفات.

وتابع: سيكون المجلس حريصاً على محاسبة المقصرين بحسم وقوة وسيقوم بتوقيع الجزاءات الرادعة على الأفعال التى ارتكبها هؤلاء المخالفين، ممن أرداوا إخلال صورة البرلمان والإساءة ليس فى الإعلام فقط ولكن لدى بعض المؤسسات الدستورية، وظهر البعض مدافعاً عن هذه المؤسسات ومنتقداً لسياسات هذا المجلس، وأقول لهم إن ساعة الحساب قد جاءت ووقت الحساب اقترب.