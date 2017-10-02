لحية «هاني البحيري» وحجاب «صابرين».. 7 لقطات من مهرجان الفضائيات العربية

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حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمهرجان الفضائيات العربية لتكريم المتميزين عن هذا العام، وذلك أمس الأحد داخل أحد الفنادق الشهيرة، وكان على رأس الحضور الفنانة إسعاد يونس ورجاء الجداوي ونيللي كريم ويوسف الشريف وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات بالحفل..

1- صابرين

لفتت الفنانة "صابرين" الأنظار في الحفل بحجابها الذي كشف عن جزء كبير من شعرها، وهي ليست المرة الأولى التي تثير فيها "صابرين" الجدل بالحجاب، حيث إنها ظهرت في مسلسل "أفراح القبة" دون حجاب، وهو ما علقت عليه بأن ما ظهر شعر مستعار، مؤكدة أنها لا تفكر إطلاقًا في خلع الحجاب.

2- نيللي كريم

شهد الحفل تكريم الفنانة "نيللي كريم" عن دورها في مسلسل "لأعلى سعر"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وتألقت "نيللي" في الحفل بفستان أسود اللون أظهر رشاقتها.

3- هاني البحيري

حرص مصمم الأزياء العالمي "هاني البحيري"، ولكنه ظهر ولأول مرة بـ"لحية"، ما لفت الأنظار نحوه.

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4- نوال الزغبي

تألقت الفنانة "نوال الزغبي" في الحفل بفستان طويل أحمر اللون مزود بفتحة جانبية، أظهر أناقتها وحظيت إطلالتها بإعجاب الكثيرين، وفازت "الزغبي" في المهرجان بجائزة أفضل تتر غنائي عن أغنية "الناس العزاز" تتر مسلسل "لأعلى سعر".

5- حنان مطاوع

واصلت الفنانة "حنان مطاوع" إبهار الجمهور بإطلالاتها الموفقة، حيث ارتدت بحفل الأمس فستانا مكشوفا أظهر أناقتها، بالإضافة لتسريحة شعر جديدة، وحرصت "مطاوع" على حضور الحفل بصحبة زوجها المخرج أمير اليماني.

6- سهر الصايغ

تألقت الفنانة "سهر الصايغ" في الحفل بفستان طويل أنيق، ولكنه أظهرها بزيادة في الوزن.

7- منى ممدوح

أثارت الفنانة "منى ممدوح" جدلًا واسعًا وتعرضت لهجوم شديد بعد ظهورها في الحفل بفستان مكشوف أثار انتقاد الكثيرين.