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بالصور.. جنوح عبارة متوقفة عن العمل في نيل كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جنوح عبارة متوقفة عن العمل في نيل كفر الشيخ

02:32 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، جنوح الجزء الخلفي للعبارة "حلال"، المتوقفة عن العمل بساحل نهر النيل فرع رشيد، المار أمام القرية، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وقال هشام دراز، أحد أهالي قرية محلة دياي، وعضو اللجنة الأهلية، من أبناء القرية، لاستلام هذه العبارة، لـ"مصراوي"، أن أهالي القرية، فوجئوا بجنوح الجزء الخلفى، من هذه العبارة، وذلك بسبب توقفها عن العمل وعدم تشغيلها، منذ ما يقرب من 3 سنوات، ما أدى إلى حدوث تآكل في هيكلها، ودخول مياه نهر النيل لها.

وأشار إلى أن هذه العبارة، جرى نقلها من مدينة فوه، إلى قرية محلة دياي عام 2014 بموافقة المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، بناء على استجابة منه لمطالب أهالي القرية، بتشغيل عبارة، لنقل ركاب من القرية إلى الجهة الموازية للقرية، وهي مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، لتخدم أهالي القرية، والمدينة البحراوية.

وقال إنه بعد نقلها منذ هذا التاريخ، وأصبح أهالي قرية محلة دياي، في حيرة من أمرهم، بسبب مسئولي محافظتي كفر الشيخ، والبحيرة، لتقاعسهم، عن إنهاء التراخيص اللازمة، بشأن إنشاء مرسى بساحل القرية، ومرسى آخر بساحل مدينة شبراخيت، وظل هذا الوضع على ذلك طوال فترة 3 سنوات.

وأضاف دراز لـ"مصراوي"، أنه طوال فترة 3 سنوات، كان الأهالي عبارة عن "كعب داير"، على مسئولي المحافظتين، حتى أصبحت هذه العبارة المتوقفة عن العمل، في سبيلها للغرق، عقب تعرضها لتآكل في هيكلها أدى إلى جنوح الجزء الخلفي منها، بسبب إهمال مسئولو المحافظتين، ما يعد إهدارًا للمال العام، ومسؤول هاتين المحافظتين، يتحملون مسئولية ما جرى بها.

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مصراوي Masrawy

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