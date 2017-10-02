لجان "الأوتوبيس الطائر" بكفر الشيخ تنتدب 67 معلما لسد العجز بمدارس مطوبس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، تنفيذ النشرة رقم 39 التي اعتمدها محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بندب 67 معلمًا لسد العجز في مادة اللغة الإنجليزية بمدارس إدارة مطوبس التعليمية، وذلك عقب تفقد لجان الأتوبيس الطائر 13 مدرسة تابعة لإدارة فوه التعليمية" تعليم عام، وفني، ولغات".

وكشف بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، تكليف وكيل الوزارة لجنة من المتابعة، والتوجيه المالي والإداري، والشئون القانونية، وتوجيه اللغة الإنجليزية، لمتابعة استلام المنتدبين في المدارس التي تعاني من هذا العجز.

وقال وكيل الوزارة، إن المدارس التي تفقدتها اللجان واطمأنت على سير العملية التعليمية بها، هي مدارس فوه الزراعية، وفوه الصناعية، وفوه التجارية، والمدرسة الثانويىة للبنين، والثانوية للبنات، وفوه الجديدة للتعليم الأساسي، والمدرسة الثانوية المشتركة، والفتح الابتدائية، والسالمية الابتدائية، والإعدادية، واللغات الرسمية، ومدرسة الشهيد أحمد نصر.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعلن عن انطلاق لجان الأتوبيس الطائر، في زيارات مفاجئة للمدارس، على مستوى المحافظة، برئاسته وتضم لجنة مكونة من 50 من مديري العموم ورؤساء الأقسام بمديرية التربية والتعليم، وأحمد فوده المدير العام للتعليم العام، وصلاح فهمي مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، وتنسيق المتابعة برئاسة مصباح عسكر مدير إدارة تنسيق المتابعة، والعاملين بإدارات المتابعة برئاسة حسن أبوالنضر مدير المتابعة، والشؤون المالية والإدارية والتوجيه المالي ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الفني.

وأكد وكيل الوزارة، أنه شكل لجان الأتوبيس الطائر لتجوب مدارس الإدارات التعليمية، على مستوى المحافظة للوقوف على العملية التعليمية، والتعرف على العجز والزيادة على الواقع، ومتابعة الأنشطة والنظافة والانضباط ووسائل الأمان وتسليم الكتب والأمور المالية والإدارية، وانتظام المعلمين والطلاب، وتسجيل الغياب إلكترونيًا، ومتابعة المعامل والحجرات الدراسية والإشراف اليومي وسجل التكليفات وإعداد المعلمين والمناهج.