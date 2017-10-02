أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مشاركات من ألمانيا وفرنسا والبنك الدولي في مؤتمر الري الحقلي بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مشاركات من ألمانيا وفرنسا والبنك الدولي في مؤتمر الري الحقلي بالبحيرة

02:21 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

  • عرض 8 صورة

    43769297e4.jpg

  • عرض 8 صورة

    2738c8bb10.jpg

  • عرض 8 صورة

    c50c90c557.jpg

  • عرض 8 صورة

    703e56edb9.jpg

  • عرض 8 صورة

    dd8f4a8b11.jpg

  • عرض 8 صورة

    3917980cf0.jpg

  • عرض 8 صورة

    8aff867370.jpg

  • عرض 8 صورة

    4098f7b9c6.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. انطلاق فعاليات ملتقى

الألبوم التالى

بالصور.. انطلاق فعاليات ملتقى "الشارقة للسرد" في الأقصر

البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، مؤتمر الري الحقلي بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور وفود من سفارتي ألمانيا وفرنسا، ومنظمة الفاو، والبنك الدولي، والجهات المانحة لمشروع الري الحقلي المنفذ بالمحافظة.

وقال سمير أبو سليمان، المدير التنفيذي للمشروع، إنه سيساهم في تطوير وتحسين منظومة الري وزيادة متوسط دخل الأسرة الريفية في مناطق عمل المشروع في مساحة تقدر بـ170 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وأضاف الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة، أن استراتيجية الوزارة سنة 2020م – 2030م تعتمد على توفير الموارد المائية والحفاظ علي الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي مع استدامة المشروعات والموارد التي تشرف عليها الوزارة، وأوضح أن مشروع الري الحقلي مشروع متكامل تم توثيق جميع المعوقات والإيجابيات التي واجهته ولدينا فرصة جيدة لتعميمه في باقي المحافظات، وهو ثمرة التعاون بين وزارات الزراعة والري والكهرباء حيث تم عمل لجنة تنسيقية بين الوزارات لتذليل المعوقات.

وقدم نائب الوزير الشكر للجهات المانحة التي قامت بتقديم دعم فني ومالي للمشروع عبارة عن 100 مليون دولار قرض من البنك الدولي، و35 مليون يورو، قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، و2.75 مليون دولار من الصندوق الياباني، لافتًا إلى أن المشروع يساهم في تطوير وتحسين نظم الري الحقلي وتحقيق العدالة في الوصول إلى الميسر من مياه الري الحقلي علي ترعة المحمودية في مناطق التنفيذ بمحافظة البحيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء بورصة الخضر والفاكهة

    أخبار

  • بالصور.. احتفالية ختامية لـ"محكى شباب البحيرة"

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح مبنى الرنين المغناطيسي بمدرسة التمريض في دمنهور

    أخبار

  • 5 أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا بمركز دمنهور

    أخبار

إعلان

8be9540064.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"