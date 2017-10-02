بالصور.. مشاركات من ألمانيا وفرنسا والبنك الدولي في مؤتمر الري الحقلي بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، مؤتمر الري الحقلي بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور وفود من سفارتي ألمانيا وفرنسا، ومنظمة الفاو، والبنك الدولي، والجهات المانحة لمشروع الري الحقلي المنفذ بالمحافظة.

وقال سمير أبو سليمان، المدير التنفيذي للمشروع، إنه سيساهم في تطوير وتحسين منظومة الري وزيادة متوسط دخل الأسرة الريفية في مناطق عمل المشروع في مساحة تقدر بـ170 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وأضاف الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة، أن استراتيجية الوزارة سنة 2020م – 2030م تعتمد على توفير الموارد المائية والحفاظ علي الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي مع استدامة المشروعات والموارد التي تشرف عليها الوزارة، وأوضح أن مشروع الري الحقلي مشروع متكامل تم توثيق جميع المعوقات والإيجابيات التي واجهته ولدينا فرصة جيدة لتعميمه في باقي المحافظات، وهو ثمرة التعاون بين وزارات الزراعة والري والكهرباء حيث تم عمل لجنة تنسيقية بين الوزارات لتذليل المعوقات.

وقدم نائب الوزير الشكر للجهات المانحة التي قامت بتقديم دعم فني ومالي للمشروع عبارة عن 100 مليون دولار قرض من البنك الدولي، و35 مليون يورو، قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، و2.75 مليون دولار من الصندوق الياباني، لافتًا إلى أن المشروع يساهم في تطوير وتحسين نظم الري الحقلي وتحقيق العدالة في الوصول إلى الميسر من مياه الري الحقلي علي ترعة المحمودية في مناطق التنفيذ بمحافظة البحيرة.