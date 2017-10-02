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وصول 69 ألف طن مواد بترولية لميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وصول 69 ألف طن مواد بترولية لميناء الإسكندرية

02:18 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

وصول 69 ألف طن مواد بترولية لميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن 69 ألف طن سولار وغاز وجازولين وصلت الميناء على متن 3 سفن قادمة من دول بلغاريا وقبرص واليونان.

وأشار "غندور" في تصريحات له، اليوم الإثنين، إلى أنه تم التنسيق بين الجهات والسلطات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بيسر وأمان.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن مخزون الغلال بصوامع مينائى الإسكندرية والدخيلة بلغ مليون و188 ألف طن بينهم 698 ألف طن قمح.

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مصراوي Masrawy

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