عبد العال لـ"النواب": "الحرية متاحة للجميع.. لكنها ليس فوضى"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الثوابت التي تحكم العمل بين رئيس المجلس والأعضاء متضمنة عدة محاور على رأسها الالتزام باحترام الدستور والقانون واللائحة والثوابت والتقاليد البرلمانية.

وأكد عبدالعال، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث اليوم الإثنين، على ضرورة الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والمناقشة الواعية للبرامج التي تقدمها الحكومة.

وأكد عبد العال أن "الحرية متاحة للجميع، ولكن إن كانت حق للكل لكنها ليست فوضى"، مشيرًا إلى أن "الضوابط تتضمن التصدي والرقابة على أعمال الحكومة باستخدام الأدوات الرقابية، واستخدام الدبلوماسية النشطة للبرلمان التي تدافع عن قيمنا والسلام العادل".