رئيس الوزراء أمام البرلمان: نجحنا في تحقيق الاستقرار بفضل دعم النواب

كتب – أحمد علي:

ألقى المهندس شريف​ إسماعيل رئيس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وقال إسماعيل، إنه "من حسن الطالع أن تنطلق فعاليات دور الإنعقاد الثالث للبرلمان، مع احتفالات المصريين بنصر 6 إكتوبر، التي قادها رجال القوات المسلحة، والتي لا تزال تقود حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب الأسود بالتنسيق مع رجال الشرطة ولهم منا كل التقدير والتحية".

وأضاف: "شاءت الأقدار أن يأتى مجلسكم الموقر في ظروف شديدة الصعوبة، ونحن في أشد الحاجة لنواب أكفاء قادرة على المساهمة والتعبير بصدق عن المصريين، والمشاركة في بناء المستقبل"، متابعًا: "لقد اختاركم الشعب المصرى ثقتا فيكم ووطنيتكم وأنتم تؤدون الأمانة بكل صدق".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الحفاظ على كيان الدولة المصرية، ونجحت في تحقيق الاستقرار الاستقرار الأمنى والإقتصادي، وكان للمجلس دور في مساندتنا في هذا الأمر، خاصة فى ظل محاربة الحكومة للإرهاب ودعاة الخراب".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه "عقب الانتهاء من تثبت الدعائم للدولة اتجهنا نحو البناء والتنمية ويجري العمل بهم الآن من خلال برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج ما كان يتحقق إلا بدعم الأعضاء، مشيرًا إلى أن الحكومة استهدفت رفع معدلات النمو وعلاج الاختلالات الاقتصادية التي استمرت لعشرات السنوات وتغير ومناخ الأعمال والاستمثار".

وأكد إسماعيل أن المجلس أقر العديد من التشريعات الاجتماعية المساندة لمحدوي الدخل وزيادة المعاشات والتشريعات التنظيمية وأجهزتها، والتي من شأنها الدفع نحو العمل وعلى رأسها قانون الخدمة الاجتماعية، وأيضًا قانون تقنين وضع اليد والذي يعد من أهم التشريعات والتي تتضمن القواعد التي تحافظ على حق الشعب وأمواله.

فى السياق ذاته أكد رئيس الوزراء، على تمنيه تحقيق النجاح للأعضاء بدور الانعقاد الثالث بالفكر البناء والحوار المسؤل ورفعه الوطن وتحقيق مصالحه العليا، واعتماد التشريعات المهمة خلال دور الانقعاد الثالث على رأسها التأمين الصحي والتأمينات والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والشباب وحقوق ذوي الإعاقة وغيرها من القوانين المهمة.