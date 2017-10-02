هجوم انتحاري في حي الميدان الدمشقي بسوريا
هجوم انتحاري في حي الميدان الدمشقي بسوريا
02:29 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
القاهرة - (مصراوي):
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنباء عن وقوع تفجير إرهابي في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق.
كما نقلت وكالة الانباء الألمانية عن مصادر، قولها إن الهجوم نفذه انتحاري استهدف مخفر شرطة حي الميدان تلاه إطلاق رصاص كثيف وان عددا كبيرا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة .
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