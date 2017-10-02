أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بالصور – دماء وصراخ وهلع في مدينة السهر الأمريكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور – دماء وصراخ وهلع في مدينة السهر الأمريكية

02:15 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    fe33640cdd.jpg

  • عرض 4 صورة

    dcc94bb86b.jpg

  • عرض 4 صورة

    a760682c93.jpg

  • عرض 4 صورة

    e4fe3dfb2c.jpg

إعادة الألبوم

4 صور تجمع 3 من رؤساء أمريكا في مكان واحد

الألبوم التالى

4 صور تجمع 3 من رؤساء أمريكا في مكان واحد

كتبت - إيمان محمود:

لم يعتَد سكان ورواد مدينة لاس فيجاس الأمريكية المعروفة بالسهر وألعاب القمار والترفيه سوى على أصوات الموسيقى الصاخبة للاحتفال، ولكن فجأة سمع رواد حفل غنائي أصوات الرصاص التي أنهت ليلة بدأت بالفرح وانتهت بالدماء والهلع.

المشتبه بها ماريلو دانلي

المشتبه بها ماريلو دانلي

تعرض ملهى ماندالاي باي كازينو صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق نار كثيف ما أثار الرعب في المدينة، وأسقط أكثر من 50 قتيلًا و200 جريحًا حتى الآن.
البداية كانت حين فتح مسلح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا الأحد في لاس فيجاس، ما يجعل ذلك إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وحذرت شرطة لاس فيجاس عبر حسابها الرسمي على تويتر من "التوجه للمنطقة في الوقت الراهن"، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.

وكتبت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن هناك" مسلحا نشطا" في منطقة كازينو ماندالاي باي.
وجاء في التغريدة " نطالب الجميع بتجنب هذه المنطقة".

لاس فيجاس

وبعد ساعات، أعلنت الشرطة الأمريكية عبر "تويتر" قتل مُنفذ الحادث وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك ويبلغ من العمر 64 عاما، فيما تبحث عن امرأة كانت بصحبة مُنفذ الهجوم. الذي لم يُكتشف دوافعه حتى الآن.

وأوضحت الصور الملتقطة من موقع الحادث، حالة الهلع والذعر التي انتابت رواد الملهى الليلي، أثناء إخلائهم من المكان، والانتشار المكثف لقوات الشرطة وسيارات الإسعاف التي كانت تنقل القتلى والمصابين.

لاس فيجاس

وقبل حادث لاس فيجاس، كان أسوا اطلاق نار وقع في اورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو 2016 حين قتل أمريكي من أصل أفغاني 49 شخصا وأصاب حوالى خمسين آخرين في ملهى ليلي لمثليي الجنس.

وكان ذلك يعتبر الاعتداء الأسوأ في الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 سبتمبر. وتبنى تنظيم داعش اطلاق النار بعد مبايعة مطلق النار له.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يقدم تعازيه لمصابي وأهالي ضحايا هجوم لاس فيجاس

    أخبار

  • هجوم لاس فيجاس: المنفذ فتح النار على الضحايا من الطابق الـ32 بالفندق

    أخبار

  • هجوم لاس فيجاس: ارتفاع الضحايا إلى 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

    أخبار

  • شاهدة عيان على إطلاق نار لاس فيجاس: شعرنا أن الهجوم استمر 20 دقيقة

    أخبار

إعلان

230e8921e1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين