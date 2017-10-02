بالصور – دماء وصراخ وهلع في مدينة السهر الأمريكية

4 صور تجمع 3 من رؤساء أمريكا في مكان واحد

كتبت - إيمان محمود:

لم يعتَد سكان ورواد مدينة لاس فيجاس الأمريكية المعروفة بالسهر وألعاب القمار والترفيه سوى على أصوات الموسيقى الصاخبة للاحتفال، ولكن فجأة سمع رواد حفل غنائي أصوات الرصاص التي أنهت ليلة بدأت بالفرح وانتهت بالدماء والهلع.

المشتبه بها ماريلو دانلي

تعرض ملهى ماندالاي باي كازينو صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق نار كثيف ما أثار الرعب في المدينة، وأسقط أكثر من 50 قتيلًا و200 جريحًا حتى الآن.

البداية كانت حين فتح مسلح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا الأحد في لاس فيجاس، ما يجعل ذلك إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وحذرت شرطة لاس فيجاس عبر حسابها الرسمي على تويتر من "التوجه للمنطقة في الوقت الراهن"، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.

وكتبت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن هناك" مسلحا نشطا" في منطقة كازينو ماندالاي باي.

وجاء في التغريدة " نطالب الجميع بتجنب هذه المنطقة".

وبعد ساعات، أعلنت الشرطة الأمريكية عبر "تويتر" قتل مُنفذ الحادث وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك ويبلغ من العمر 64 عاما، فيما تبحث عن امرأة كانت بصحبة مُنفذ الهجوم. الذي لم يُكتشف دوافعه حتى الآن.

وأوضحت الصور الملتقطة من موقع الحادث، حالة الهلع والذعر التي انتابت رواد الملهى الليلي، أثناء إخلائهم من المكان، والانتشار المكثف لقوات الشرطة وسيارات الإسعاف التي كانت تنقل القتلى والمصابين.

وقبل حادث لاس فيجاس، كان أسوا اطلاق نار وقع في اورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو 2016 حين قتل أمريكي من أصل أفغاني 49 شخصا وأصاب حوالى خمسين آخرين في ملهى ليلي لمثليي الجنس.

وكان ذلك يعتبر الاعتداء الأسوأ في الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 سبتمبر. وتبنى تنظيم داعش اطلاق النار بعد مبايعة مطلق النار له.