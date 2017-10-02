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35 ألف حجزوا وحدات "سكن مصر".. وغلق الباب الأربعاء 4 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

35 ألف حجزوا وحدات "سكن ".. وغلق الباب الأربعاء 4 أكتوبر

02:04 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتبت- ندى الخولي:

أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد الحاجزين لمشروع الإسكان المتميز "سكن مصر" تجاوز 35 ألف حاجزًا.

وأكد يونس، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لم يتبين حتى الآن، ما إذا كانت هناك نية لمد فترة التقديم والحجز أم لا، خاصة بعد إعلان يوم الخميس القادم 5 أكتوبر، أجازة رسمية، بديلًا لاحتفالات 6 أكتوبر.

وقال يونس "إعلان تمديد الحجز، قرار يصدر قبل 24 ساعة من غلق باب الحجز في فروع بن الإسكان والتعمير".

وكان من المقرر غلق باب الحجز وشراء كراسات "سكن مصر" يوم 5 أكتوبر الجاري، لكنه بعد إعلان يوم الخميس إجازة رسمية، فسيتم غلق باب الحجز الأربعاء 4 أكتوبر الجاري.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت طرح 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من المشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، على أن يتم التخصيص من خلال القرعة العلنية، ولا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجزمبكرًا، حيث إنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات، بحسب وزارة الإسكان.

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