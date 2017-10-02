عبدالعال للنواب: الحرية ليست فوضى ويحب احترام الدستور تحت القبة

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن نواب البرلمان جديرون بتبني مطالب الشعب المصري من خلال مشروعات القوانين التي تعبر عن آمال الشعب، بما يعزز تقدم الوطن وقدرته على مواجهة التحديات.

ووجه في كلمته خلال افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد الثالث الشكر لأعضاء البرلمان لما قدموه خلال دوري الانعقاد الماضيين.

وأشار إلى أن الأداء البرلماني في الدورين السابقين كان مخلصا، بعيدا عن الهوى ولصالح المصلحة العامة.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن نواب المجلس استخدموا كافة الأدوات البرلمانية بحكمة واقتدار، كانت أغلبها لتبصير الحكومة وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجها، فضلا عن تشريعات حققت آمال وتطلعات الشعب.

وقال: عليكم أن تبذلوا جهودا مضاعفة في التعاون مع الحكومة ولصالح الوطن، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط البرلمانية في التعامل بين النواب والمنصة.

وشدد على ضرورة احترام الدستور والقانون واللائحة في التعامل تحت القبة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مناقشة جيدة لمشروعات القوانين التي يتم عرضها.

وقال: الحرية ليست فوضى أو حقا مطلقا، ويجب ممارستها في إطار حرية الآخرين.