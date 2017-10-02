رئيس الحكومة يوضح حقيقة إجراء تعديل وزاري قريب

كتب- محمد غايات:

علق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ما تردد بشأن القيام بتعديلات وزارية واسعة قريبًا، قائلًا: "أمر غير مطروح حاليا".

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية من مقر مجلس النواب، أنه سيعرض خلال كلمته في البرلمان تفاصيل 20 قانونًا ستتقدم بهم الحكومة إلى البرلمان.

كما وجه المهندس شريف إسماعيل الشكر للبرلمان على القوانين التي أقرها المجلس في الفترة السابقة والتي ساهمت في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.