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انتهاء تظاهرات جمعة تفويض الجيش بجنوب سيناء

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انتهاء تظاهرات جمعة تفويض الجيش بجنوب سيناء انتهاء تظاهرات جمعة تفويض الجيش بجنوب سيناء

انتهت فجر اليوم السبت تظاهرات أهالى طور سيناء وشرم الشيخ والقوى السياسية والثورية من أمام مبنى محافظة جنوب سيناء بعد يوم حافل من التواجد المكثف للآلاف من المواطنين والبدو بداية من صلاة الجمعة أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وذلك للتأكيد على دعمهم للقوات المسلحة واستجابة للفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وتفويضه شعبيا لمواجهة الإرهاب الداخلى والخارجى وظل المواطنون فى الشوارع والميادين بمدن المحافظة بكثافة شديدة لعدة ساعات متواصلة يهتفون باسم الجيش المصرى ويرفضون العنف والإرهاب ويطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يحاولون إرهاب المواطنين.

وفى مدينة شرم الشيخ خرجت مسيرات سلمية بالسيارات حاملين أعلام بدأت من منطقة هضبة أم السيد مروراً بمنطقة السوق التجارى القديم حتى ساحة التظاهر بخليج نعمة السياحية لمسافة تجاوزت الثلاث كيلومترات وضمت آلاف المتظاهرين والعاملين بقطاع السياحة والبدو والوافدين.

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مصر 365

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