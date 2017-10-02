رئيس النواب يطالب أعضاء المجلس بالتعاون الجيد مع "حكومة إسماعيل"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نواب البرلمان من أغلبية وأقلية بجميع التوجهات، يتفاعلون مع هموم الشعب المصرى وتطلعاته وآماله جديرون للتصدى لقضاياه من خلال الدراسة الواعية لمشروعات القوانين والقيام بدورهم حتى تأتى معبرة عن آمال الشعب بما يحقق تنمية الوطن ويضاعف من قدراته على مواجهة التحديات.

جاء ذلك فى الجلسه الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وأكد عبدالعال، أن الأداء البرلمانى بدورى الانعقاد الأول والثانى، وتميز بالأداء المخلص البعيد عن الهوى، وبحرص على الصالح العالم ورعاية المصلحة العامة، مشيرا إلى أن العديد من النواب شاركوا فى عدد غير مسبوق فى تاريخ الحياة البرلمانية فى إطار وطنى ديمقراطى بمناقشات القوانين وأستخدموا وسائل الرقابة بحكمه وعقل.

ولفت عبد العال إلى النواب أقروا العديد من التشريعات، التي حققت آمال الشعب، متابعا: "عليكم أن تبذلوا مجهود مضاعف فى تعاون جيد مع حكومة المهندس شريف إسماعيل التى نتمنى لها التوفيق والسداد".​