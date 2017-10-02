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رئيس البرلمان يهنئ الشعب والقوات المسلحة بحلول ذكرى نصر أكتوبر

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان يهنئ الشعب والقوات المسلحة بحلول ذكرى نصر أكتوبر

01:54 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

رئيس البرلمان يهنئ الشعب والقوات المسلحة بحلول ذكرى نصر أكتوبر

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه "عبدالعال" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، التحية للقوات المسلحة التي ضحت بأرواحها فداءً للوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا زالت تبذل كل غالي ونفيس من أجل .

وقدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة، متوجها بالتحية للزعيم الخالد، جمال عبد الناصر، وبطل الحرب والسلام، الرئيس محمد أنور السادات، وقادة الأسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.

وقال: "لن نكون أولياء لمصر، إلا إذا مددنا أيدينا بتقديم التعاون من أجل حياة كريمة للمواطنين المصريين".

وأكد أن المجلس يسعى لأن يقدم عملا برلمانيا يحتذي به أمام العالم.

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