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ميانمار وبنجلاديش يتفقان على العمل سويا لإعادة مسلمي الروهينجا لديارهم

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مصراوي Masrawy

ميانمار وبنجلاديش يتفقان على العمل سويا لإعادة مسلمي الروهينجا لديارهم

02:11 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ميانمار وبنجلاديش يتفقان على العمل سويا لإعادة مسلمي الروهينجا لديارهم

مسلمي الروهينجا

دكا - (د ب أ):

قال مسؤول في دكا اليوم الاثنين إن بنجلاديش وميانمار اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف في ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلاديش خلال الأسابيع الماضية.

وقال وزير خارجية بنجلاديش أبو الحسن محمود علي للصحفيين عقب لقائه في دكا مع وزير الوحدة في ميانمار كياو تينت سوي " ميانمار عرضت إعادة لاجئي الروهيجا".

وأضاف "لقد اتفقنا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمراقبة عملية إعادة مسلمي الروهينجا".

وأشار إلى أن بنجلاديش سلمت مسودة اتفاق ثنائي لميانمار بشأن عملية إعادة محتملة لللاجئين.

وكان تينت سوي قد وصل دكا في وقت مبكر من اليوم لمناقشة أزمة الروهينجا مع مسؤولين من بنجلاديش، وذلك في ظل تصاعد الضغط الدولي بشأن اضطهاد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين.

وأوضح علي أن الجانبين يعملان على التوصل لثلاث اتفاقيات ثنائية، تشمل اتفاق حول إدارة الحدود بين بنجلاديش وميانمار.

وأشار إلى أن وزير الداخلية في بنجلاديش سوف يزور ميانمار لإجراء مناقشات حول مقترح إدارة الحدود.

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