بالصور.. انطلاق فعاليات ملتقى "الشارقة للسرد" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات ملتقى "الشارقة للسرد" في دورته الرابعة عشر، والذي يعقد في مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من الأدباء.

شارك في حفل الافتتاح كلًا من الروائي الجزائري واسيني الأعرج، وعبدالله العويثي رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وهيثم الحج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعلي أحمد الشحي الملحق الثقافي بسفارة الإمارات بمصر، واللواء عماد محمود أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظ الأقصر ممثلًا عن محافظ الأقصر، وحسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقي في إحدى فنادق الأقصر، والتي ستتناول فيها موضوعات عن السرد القصصي والنص الأدبي الذي يجذب