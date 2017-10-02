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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "عروس بنها" بالقليويبة

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "عروس بنها" بالقليويبة

02:05 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد رئيس الدائرة، تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قضية قتل "تقى ناجي" الشهيرة إعلاميًا بـ"عروس بنها" إلى يوم 4 أكتوبر الجاري للمرافعة.

واستجوبت المحكمة العقيد حسام الحسيني، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، واستمعت المحكمة لشهود الإثبات في الواقعة، وعدد من ضباط البحث الجنائي حول الواقعة وأدلة الاتهام والواقعة وظروفها وملابساتها، وكذلك مناقشة ما جاء بالأدلة.

وشهدت محكمة جنايات بنها، إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، تزامنًا مع وصل المتهمون الأربعة بقتل "عروس كفر الجزار" بغرض الانتقام والسرقة، إلى محكمة الجنايات استعدادًا لنظر ثاني جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد رئيس الدائرة.

وشهدت الجلسة حضور مكثف من قبل أقارب وأصدقاء الضحية خارج المحكمة، الذين رددوا "حسبي الله ونعم الوكيل، إعدموهم" خلال دخول المتهمين الجلسة.

وقرر المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، إحالة المتهمين حسان صلاح وشقيقته أميرة صلاح وشقيقهما الأصغر محمود صلاح، والمتهم الرابع أحمد حسين، للجنايات بتهمة قتل "تقى ناجي" عروس كفر الجزار، قبل فرحها بأيام مستغلين تواجدها بمفردها داخل منزلها بكفر الجزار، ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد المقترن بالسرقة.

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