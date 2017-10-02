لجنة من "البيئة" تتفقد القرى المتضررة من صرف مصنع سكر إدفو

أسوان- إيهاب عمران:

قال النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان، إن لجنة من وزارة البيئة ستزور اليوم الإثنين، قرى كلح القارة وكوم الأمير وعزبة المصري بمركز إدفو، بناءً على الشكاوى المقدمة من الأهالي لتضررهم من صرف مصنع السكر.

وأضاف النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو، أن اللجنة سوف تبحث الأضرار ووضع الحلول الفورية الناجمة عن مخلفات المصنع.

وتابع أن الأهالي أوضحوا أن مصنع سكر إدفو يتسبب في حالات مرضية كبيرة بين أبناء القرى جراء صرف المصنع.

وكان أهالي قرى مركز إدفو تقدموا بالعديد من الشكاوى لتضررهم من "مصرف مصنع سكر مدينه إدفو، الذي يصرف مخلفاته عن طريق مخرج كبير يصب في مياه النيل مباشرة، وهو الأمر الذي تسبب في انبعاث روائح كريهة يستاء منها الأهالي، كما يؤدي إلى تلوث مياه الشرب وإصابة عدد من الأهالي بالأمراض.