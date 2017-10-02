وزيرا الآثار والثقافة ومحافظ أسوان يبحثون تحضيرات احتفالية معبد أبو سمبل

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وصل وزيرا الثقافة حلمي النمنم، والآثار الدكتور خالد عناني، برفقة اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد، إلى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لتفقد قصر ثقافة أبوسمبل قبل افتتاحة على هامش احتفالات المحافظة بمناسبة اكتشاف معبد أبوسمبل جنوب أسوان، والتي من المقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر أكتوبر الحالي.

واطلع الوزراء على آخر الاستعدادات لتنظيم الاحتفالية، والتي من المتوقع أن يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأن الوزراء تفقدوا قصر ثقافة أبوسمبل الجديد الذي بلغت تكلفة إنشاؤه حوالي 3 ملايين جنيه، ويقام القصر على مساحته 1110 أمتار مربعة، ويتكون من مكتبة عامة، ومكتبة طفل، ومنفذ بيع للكتب، وقاعة نوادي تكنولوجيا، ومسرح صيفي، وقاعة المرسم، وقاعة نادي المرأة والحرف.

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وفي سياق آخر، من المقرر أن يقوم الوزيران ومحافظ أسوان بتفقد معبدي أبوسمبل رمسيس الثانىي ونفرتاري، لبحث التحضيرات التي تنفذها الوزارات المعنية لتنظيم الاحتفالية.