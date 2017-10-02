أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرا الآثار والثقافة ومحافظ أسوان يبحثون تحضيرات احتفالية معبد أبو سمبل

Google+ Print
وزيرا الآثار والثقافة ومحافظ أسوان يبحثون تحضيرات احتفالية معبد أبو سمبل وزيرا الآثار والثقافة ومحافظ أسوان يبحثون تحضيرات احتفالية معبد أبو سمبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصل وزيرا الثقافة حلمي النمنم، والآثار الدكتور خالد عناني، برفقة اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد، إلى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لتفقد قصر ثقافة أبوسمبل قبل افتتاحة على هامش احتفالات المحافظة بمناسبة اكتشاف معبد أبوسمبل جنوب أسوان، والتي من المقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر أكتوبر الحالي.

واطلع الوزراء على آخر الاستعدادات لتنظيم الاحتفالية، والتي من المتوقع أن يحضرها الرئيس عبد الفتاح .

وصرح محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأن الوزراء تفقدوا قصر ثقافة أبوسمبل الجديد الذي بلغت تكلفة إنشاؤه حوالي 3 ملايين جنيه، ويقام القصر على مساحته 1110 أمتار مربعة، ويتكون من مكتبة عامة، ومكتبة طفل، ومنفذ بيع للكتب، وقاعة نوادي تكنولوجيا، ومسرح صيفي، وقاعة المرسم، وقاعة نادي المرأة والحرف.

شاهد أيضا

وفي سياق آخر، من المقرر أن يقوم الوزيران ومحافظ أسوان بتفقد معبدي أبوسمبل رمسيس الثانىي ونفرتاري، لبحث التحضيرات التي تنفذها الوزارات المعنية لتنظيم الاحتفالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية