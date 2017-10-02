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الأهلي يوافق على سفر أزارو للمغرب.. و«معلول» ينضم لمعسكر تونس

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الأهلي يوافق على سفر أزارو للمغرب.. و«معلول» ينضم لمعسكر تونس الأهلي يوافق على سفر أزارو للمغرب.. و«معلول» ينضم لمعسكر تونس

التحرير

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حصل وليد أزارو، مهاجم الأهلي، على إذن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالسفر إلى المغرب لزيارة أسرته عقب انتهاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي أُقيمت أمس الأحد، في مدينة سوسة التونسية، في ذهاب دور الأربعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن أزارو توجه من تونس إلى المغرب مباشرة بعد الحصول على إذن الجهاز الفني، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم 5 أكتوبر الجاري، للانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية.

كما انضم علي معلول، ظهير أيسر الفريق لمعسكر التونسي، الذي يستعد لمواجهة غينيا في تصفيات 2018 بروسيا على أن يعود لتدريبات الفريق بعد انتهاء المعسكر.

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من جانبه قرر أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق، البقاء في تونس لقضاء الإجازة مع أسرته بعدما منح الجهاز الفني إجازة للاعبين من التدريبات، على أن يعود إلى القاهرة يوم 4 أكتوبر الجاري.

يذكر أن مباراة الأهلي والنجم الساحلي انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف، فيما يلتقي الفريقان يوم 22 أكتوبر في لقاء العودة.

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التحرير

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