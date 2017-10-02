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كوبر: ضعف مستوى الحضري لا يقلقني.. وإكرامي «كلمة السر»

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كوبر: ضعف مستوى الحضري لا يقلقني.. وإكرامي «كلمة السر» كوبر: ضعف مستوى الحضري لا يقلقني.. وإكرامي «كلمة السر»

التحرير

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كشف الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن حقيقه مخاوفه من حراسة مرمى  في لقاء الكونغو المقبل، لحساب منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وقال «كوبر»، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الكونغو، إن مستوى الثنائي عصام الحضري وشريف إكرامي جيد في الأونة الأخيرة، مضيفًا أنه لا يخشى انخفاض مستوى الحضري.

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وأشار الأرجنتيني، إلى أن وجود شريف إكرامي كمنافس قوي للحضري سيكون أكبر حافز لأن يستعيد مستواه العالي والتألق في حراسة المرمى.

ويستعد منتخبنا الوطني لمواجهة الكونغو في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لروسيا 2018، والمقرر لها فى الـ8 من أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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