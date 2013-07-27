أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

معارض سودانى بارز يحذر من عواقب الوجود الإيرانى ببلاده على المنطقة

Google+ Print
معارض سودانى بارز يحذر من عواقب الوجود الإيرانى ببلاده على المنطقة معارض سودانى بارز يحذر من عواقب الوجود الإيرانى ببلاده على المنطقة

اتهم القيادى فى الجبهة الثورية السودانية المعارضة جبريل بلال، إيران بتزويد السودان بالأسلحة فى خرق للقرارات الدولية، بما فى ذلك منظومات دفاع جوى، وصواريخ أرض - أرض وطائرات من نوع "أبابيل" وأسلحة أخرى مختلفة.

وقال بلال فى تصريحات لصحيفة"الشرق الأوسط"اللندنية الصادرة اليوم السبت، إن هذا التوجه الإيرانى سيقود إلى إشعال المنطقة وتهديد ساحل البحر الأحمر.

وأضاف أن إيران توفر كافة أنواع الدعم العسكرى المتطور للسودان فى مقابل أن تقوم الخرطوم بتهريب بعض أنواع الأسلحة إلى حزب الله اللبنانى وحركة حماس فى قطاع غزة والجماعات الإرهابية الأخرى.

وأوضح أن السودان سيكون جزءا من الصراع والأزمات الإقليمية أفريقيا وعربيا، لأنه أصبح يقوم بمهمة توزيع السلاح الإيرانى.

وقال بلال إن الخرطوم ستستخدم الأسلحة الإيرانية فى الحرب الدائرة فى مناطق دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة.

واستطرد "نناشد مجلس الأمن الدولى تنفيذ قراراته بحظر توريد الأسلحة إلى السودان..أننا نطالب بإصدار قرار دولى يسمح بتفتيش السفن الإيرانية التى تدخل الموانئ السودانية".

وتابع أنه "نسبة للأوضاع الاقتصادية فى السودان وتحت ضغوط وضمانات إيرانية وافق العراق على أن يمد الخرطوم بكل مشتقاتها النفطية، اعتبارا من أغسطس المقبل".

وأشار "لذلك فإن السودانية قررت وقف الأنبوب الناقل لنفط جنوب السودان رغم تأجيل تنفيذ القرار إلى الأسبوع الأخير من الشهر الحالى".

يذكر أن طهران كانت قد وقعت على مذكرة تفاهم أمنى مع الخرطوم خلال زيارة وزير الدفاع الإيرانى السابق مصطفى محمد نجار للخرطوم فى عام 2008.

وتضم الجبهة الثورية الحركات المناهضة للحكومة السودانية وهى الحركة الشعبية الشمالية، حركة العدل والمساواة وفصيلى تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى وعبد الواحد محمد نور، وتخوض الجبهة حربا ضد الخرطوم فى مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بهدف إسقاط نظام الرئيس السودانى عمر البشير، وتتهم حكومة البشير دولة جنوب السودان بدعم متمردى الجبهة الثورية، بينما ترفض جوبا بصورة متكررة هذه الاتهامات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة