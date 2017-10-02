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«كوبر» يضم 3 لاعبين جدد للمنتخب الوطني

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«كوبر» يضم 3 لاعبين جدد للمنتخب الوطني «كوبر» يضم 3 لاعبين جدد للمنتخب الوطني

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كتب: عبدالرحمن مصطفى

قرر هيكتور المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الإثنين، ضم كل من مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي، ومحمد فتحي لاعب الإسماعيلي، وحسام حسن لاعب سموحة، إلى صفوف الوطني خلال معسكره الذي ينطلق اليوم استعدادا لمباراة الكونغو المقامة الأحد المقبل في تصفيات .

ويأتي قرار ضم الثلاثي بعد إصابة (محمود كهربا - عبدالله السعيد - حسام عاشور) الذين سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم لاتخاذ القرار المناسب.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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